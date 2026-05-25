２５日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅高。米国とイランの協議進展期待から米原油先物が下落し、原油高を通じた国内インフレ圧力に対する警戒感が和らいだ。 トランプ米大統領は２３日、イランとの和平合意に関する覚書について大部分の交渉がまとまり、ホルムズ海峡が開放されると自身のＳＮＳに投稿。同日には米ニュースサイトのアクシオスが米政府高官の話として「米国とイランが６０日間の停戦延長を含む