○経済統計・イベントなど １４：００日・景気動向指数（改定値） ２２：００米・住宅価格指数 ２２：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：００米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ※米・２年物国債入札 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＤｙＤｏ，タカショー 出所：MINKABU PRESS