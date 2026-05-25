人気アイドルの実名まで飛び出した暴露生配信が、韓国の芸能界を大きく揺るがしている。【写真】一体なぜ？表舞台から突然姿を消した韓国スター4人歌手でありプロデューサーのMCモンが5月18日、自身のSNSを通じたライブ配信において、芸能事務所One Hundred側との対立や会社運営に対する不満、先払い金の構造、違法賭博の疑惑、さらには有名芸能人の実名に至るまでを一気に語ったのだ。日本人にとって、MCモンという名前はあまり馴