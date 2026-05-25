トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、プレミアリーグ残留を決めた喜びを口にした。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。トッテナム・ホットスパーは24日に行われたプレミアリーグ最終節（第38節）でエヴァートンと対戦し、43分のパリーニャのゴールが決勝点となり、1−0で勝利を収めた。この結果、18位ウェストハムはリーズに3−0で快勝していたものの、トッテナム・ホットスパー