スマートフォン（スマホ）の持ち運びと充電を1本で両立する、ありそうでなかった新製品が登場した。多摩電子工業は、ショルダーストラップとUSB Type-Cケーブルを一体化した「ショルダーストラップケーブル」を発売した。価格は1848円。外出時の利便性を大きく向上させるアイテムだ。●ストラップと充電ケーブルが一体化新製品は、ショルダーストラップと充電／データ転送に対応したUSB Type-Cケーブルを一体化。スマホを肩に