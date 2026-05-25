日本代表は25日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に向けて千葉県内で始動した。初日の練習には長友佑都（FC東京）や佐野海舟（マインツ／ドイツ）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら13名が参加。31日のアイスランド代表戦を終えると、FIFAワールドカップ2026の舞台である北中米へ旅立ち、いよいよ「最高の景色」を目指す戦いがスタートする。菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）にとっては初めてのワールドカ