25日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前週末清算値比1940円高の6万5280円で取引を終えた。出来高は3万4237枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては121.81円高。 株探ニュース