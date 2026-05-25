25日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前週末清算値比47.5ポイント高の3941.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万7405枚だった。この日のTOPIXの現物終値3942.57ポイントに対しては1.07ポイント安。 株探ニュース