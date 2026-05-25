25日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比365ポイント高の3万5780ポイントで取引を終えた。出来高は2348枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5781.11ポイントに対しては1.11ポイント安。 株探ニュース