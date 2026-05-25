25日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比18ポイント高の838ポイントで取引を終えた。出来高は3302枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値843.39ポイントに対しては5.39ポイント安。 株探ニュース