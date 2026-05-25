ティラド [東証Ｐ] が5月25日大引け後(16:00)に配当修正を発表。6月30日割当の1→10の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の800円→80円(株式分割前換算では800円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース