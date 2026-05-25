俳優の織田裕二が主演を務める、テレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』が、6月27日(21:00〜22:54)に放送される。テレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』○織田裕二、車いすの刑事役でテレ朝ドラマ初主演小野花梨と初タッグ同作は、ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD(自閉スペクトラム症)で人との関わりが苦手な財務捜査官の2人がひょんなことから