大正製薬は5月25日、「熱中症対策」に関する調査結果を発表した。調査は2006年4月、全国の工場や建設現場などの暑熱環境で働く20代〜60代の263名を対象にインターネットで行われた。○暑熱環境で働く人の約半数が「朝食を欠食」熱中症対策でこころがけていることは何ですか?調査の結果、「熱中症対策でこころがけていること」について、約7割が「こまめに水分補給をする」と回答した。次いで、「エアコン・扇風機を使用する」(89人