三井不動産は6月7日、江東区とともに、子どもから大人までが未来の環境やエネルギーについてともに考える体験型学習イベント「ひろげよう！SDGs つなげよう、つづけよう」を、「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」で開催する。昨年の開催の様子同イベントは、ワークショップなどの体験を通じてサステナビリティやSDGsについて学び、地球環境に優しいライフスタイルを実践するきっかけを提供する。官民が連携