親が育てられない子どもを匿名でも受け入れる「こうのとりのゆりかご」、いわゆる“赤ちゃんポスト”は、開設から19年で200人が預け入れられたことがわかりました。熊本市の慈恵病院が運営する「こうのとりのゆりかご」は、2007年5月の開設から、ことしで19年となりました。 その運用について、有識者による専門部会がまとめた検証結果が25日、報告され、19年間であわせて200人が預け入れられたことがわかりました。昨年度は7