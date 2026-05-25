熊本市は25日、親が自身で育てられない子を匿名でも受け入れる市内の慈恵病院が設置する「こうのとりのゆりかご」（赤ちゃんポスト）に、2025年度は7人の預け入れがあったと公表した。07年の導入以来、累計は200人となった。ゆりかごの運用開始から今年で19年。初期に預けられた子らは成人を迎え始め、出自を知る権利をどのように保障するかが課題となっている。市によると、7人の内訳は幼児が1人、生後1カ月未満の新生児が6