東京ミッドタウン八重洲は6月12日〜26日、毎年夏に新潟県苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL(フジロック)」とコラボレーションしたプレイベント「FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲」を開催する。昨年のイベントの様子6月19日〜21日までの3日間は、1Fガレリアの特設ステージにて、フジロックゆかりのアーティスト計9組が出演するスペシャルフリーライブ(入場無料)を実施。奇妙礼太郎氏や向井秀徳氏、在日