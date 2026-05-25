記者会見する亀田興毅氏＝25日、東京都文京区国際ボクシング連盟（IBF）フライ級王者の矢吹正道（緑）の防衛戦（6月6日・愛知県国際展示場）について、興行を手がける元世界王者の亀田興毅氏が25日、予定通りの開催を発表した。運営会社が撤退し実施が危ぶまれていた。新たな支援先が決まり、亀田氏は「絶望的だった。感謝しかない」と涙ぐんだ。33歳の矢吹は2度目の防衛を懸け、同級3位のレネ・カリスト（メキシコ）と対戦す