TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）が、プロ野球パ・リーグ6球団とのコラボを開催する。6月27日のロッテ対ソフトバンク戦（ZOZOマリン）を皮切りに、7月23日まで期間中の6球団のホームゲームに、なすなかにし、アルコ＆ピース、見取り図、令和ロマンらラヴィット！ファミリーが続々と出演する。青木マッチョ（30）と番組公式キャラクター、ラッピーはコラボ6試合すべてに登場する。コラボ実施日にはセ