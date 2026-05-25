NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。中日は清水達也投手、カリステ選手、大島洋平選手の登録を抹消しました。清水投手は2022年から4年連続50試合以上に登板し、今季はケガで出遅れるも15日に今季初登録。しかし15日ヤクルト戦で9回にマウンドに上がると増田珠選手に2ランを浴びて試合を締められず降板すると、20日の阪神戦では3点リードの8回に登板するも3点を失って降板。4試合に登板して6失点(自責点5)、防御率13.50としてい