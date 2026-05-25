タレント山口もえ（48）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。子どもとの関係を明かした。18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女の母である山口は「小学校3年生ぐらいの時の文章問題の算数の宿題が出たんですよ。それを私が全問間違えたんですね」と明かすと、驚きの声が上がった。そして「そこから息子は、お母さんはバカだって覚えてるみたいで。私が息子に『勉強しなさい』とか言う