ファミリーマートは5月25日、漫画『キャプテン翼』の登場人物「ロベルト本郷」をイメージしたオリジナルパッケージのウイスキーをファミマオンラインで発売した。「A BOLA É AMIGA」「ROBERTO HONGO」(いずれも22,000円)同社は45周年の記念商品として、キャプテン翼に登場する元サッカー選手で主人公「大空翼」が最も尊敬する師匠・ロベルト本郷をイメージしたウイスキーの予約販売を開始した。同商品は、ロベルト本郷のキャ