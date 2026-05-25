ファミリーマートは5月26日、洋風ソースブランド「ハインツ」とのコラボレーション商品6種類を全国のファミリーマート店舗で発売する。「ハインツ」コラボ第2弾○ファミマ×ハインツ コラボ第2弾2025年4月に発売した第1弾のコラボでは、累計販売数220万食を突破するなど好評を博した。第2弾では、定番のデミグラスソースやトマトケチャップに加え、新たにハインツの定番「ホワイトソース」を使用した商品など、全6種類をラインアッ