ファミリーマートは5月25日、物流配送における効率化や環境問題への対応および店舗運営の最適化を目的とし、6月9日納品分から東北地方・新潟県の約1,300店舗において、おむすびや弁当などを配送する「定温便」を1日3便体制から2便体制へ変更することを発表した。東北地方・新潟県の約1,300店舗で1日2便化へ○おむすび・弁当などの配送を1日2便化へ同社では、時間がたってもご飯が硬くなりにくい独自の炊飯技術を開発。おにぎりなど