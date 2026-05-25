北陸最大のブロッコリーの産地、石川県加賀市で、春ブロッコリーの出荷が本格的に行われています。石川県加賀市は北陸最大のブロッコリーの産地で、1年を通して2回、春と秋にブロッコリーの出荷が行われています。25日朝、JA加賀の集出荷場には、朝採れの春ブロッコリー3000ケース約15トンが運び込まれ、大きさや品質を基準に選別作業が行われました。 ことしは適度に雨が降ったことや、