あさくまが運営する「ステーキのあさくま」は5月30日・31日、「肉の日 お客様感謝デー」を開催する。肉の日 お客様感謝デー同店では、毎月最終土・日に「肉の日」の特別イベントを開催している。ランチタイムからディナータイムまで、一頭の牛の中でも特に甘みとやわらかさを持つ人気部位の「サーロインステーキ」を、価格据え置きで通常サイズから50〜66%増量して提供する。サーロインステーキサーロインステーキ120gは50%増量の1