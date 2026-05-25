Uber Eats Japanは4月9日・10日、サービス運営について配達パートナーと直接意見交換を行う「配達パートナー対話会」を、名古屋市内で初開催した。「配達パートナー対話会」を開催同取り組みは、2023年の開始以来6回目で、安心・安全かつ納得して稼働できる環境づくりを目的として実施している。当日は計34名の配達パートナーが参加し、事前アンケートで要望の多かった「アプリケーションの仕様」「配達依頼の内容」「報酬」の3ト