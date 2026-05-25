文部科学省は5月22日、沖縄・辺野古沖で船2隻が転覆し、平和学習中だった同志社国際高校（京都）の女子生徒ら2人が亡くなった事故をめぐって、高校の安全管理などが「極めて不適切」だとする調査結果を発表。さらに、平和学習は「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定める教育基本法14条2項に違反するものだとした。転覆した船は、米軍普天間飛行場の