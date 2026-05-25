栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で富山英子さん（69）が殺害され、栃木県警下野署の捜査本部は、強盗殺人容疑で横浜市港北区に住む無職の竹前海斗容疑者（28）と、妻の美結容疑者（25）を逮捕した。「事件では、指示役で逮捕された竹前容疑者らのほかに、実行犯として4人の高校生を逮捕しています。神奈川県相模原市在住の高校生が3人、川崎市在住の高校生が1人でした。それぞれ別の高校に通っているようで、4人全員が顔を合わ