自慢げにカメラを見つめる猫ちゃん…。何かを発表しているかのような愛らしい姿が注目を集めています。話題の投稿は9万9000回以上表示され「作者のこころが伝わってきます」「なんて立派な作品でしょう！」「だって、爪アートだもん」とのコメントが寄せられていました。 【写真：『私の作品です』自慢げにカメラを見つめる猫→『後ろの壁』を見ると……笑ってしまう光景】 おうちの壁をアートに変える猫ちゃん