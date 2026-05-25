パパさんに向かって、強気な態度でアピールをした猫さん。怒っているのかと思いきや、これぞ猫といった可愛すぎる姿を見せてくれたそうで…？ 多くの反響を呼ぶこととなった投稿は記事執筆時点で363万回再生を記録しており、「はぁー…これだから猫さんはたまらんのです…鬼かわいい」「スーパーツンデレ可愛すぎ」といったコメントが寄せられています。 【動画：パパのもとにやってきた黒猫→怒っ