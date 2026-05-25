猫の睡眠に関する秘密3選 気持ち良さそうに寝ている猫を見ていると、幸せな気持ちになりますね。猫の睡眠にはどのような秘密が隠されているのでしょうか？ 1.猫は1日12～16時間も寝ている 猫は「よく寝るなあ」という印象があるかと思います。それもそのはず、一般的な成猫の平均睡眠時間は12～16時間といわれているのです。1日の半分以上は寝ていることになりますね。子猫や高齢猫ではさらに多くの