ボトムスのウエストがきついと感じながらも、ボタンを開けてごまかしたり、結局着なくなってしまったり……。そんな人におすすめなのが、【セリア】の「ウエスト延長バンド」です。手持ちのボトムスに取り付けて、ウエストまわりにゆとりをプラスできる便利アイテム。今回はこのアイテムの魅力を、FTN編集部レポーターのともさんが実際に使ってみた感想とともに紹介します。 ウエストを約2cmゆるめられる便利グッズ