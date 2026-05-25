俳優のコールマン・ドミンゴがゲイであることをカミングアウトしたきっかけは、兄に連れて行かれたストリップクラブだったという。 【写真】すごい筋肉「Men's Health UK」の表紙に登場 映画「Michael/マイケル」(6月12日後悔)でジャクソン家の父ジョセフ（ジョー）役を演じているコールマンには2人の兄姉と1人の弟がいる。1990年代初頭、自身の性的指向を最初に打ち明けた相手が兄のデレクでコール