ラグビー教室岡山・中区24日 24日、中国電力などが岡山市でラグビー教室を開き、岡山県内のラグビースクールに通う小学生約60人が参加しました。 講師を務めたのは7人制ラグビーの日本代表経験があり、倉敷工業高校出身の杉野太陽選手ら、中国電力のラグビー部に所属する選手とコーチです。 （中国電力レッドレグリオンズ／杉野太陽 選手）「ラグビーなんで、