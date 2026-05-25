不調に苦しむドラゴンズ。球団創設90周年の節目で早くも今シーズンワーストの借金15です。 【写真を見る】借金15で井上ドラゴンズ大ピンチ 土日は逆転負け 球団創設90周年の節目に…交流戦で巻き返しなるか 週末はカープとの連戦。まずは23日の1回！三重県尾鷲市出身、石伊雄太のタイムリーで勝ち越しに成功すると、2回にも！名古屋市出身・鵜飼航丞の3号ソロホームランでリードを広げます