シント＝トロイデン山本理仁が、最終戦で今季6アシスト目を記録したベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間5月24日に今季最終戦のプレーオフ第10節でメヘレンと対戦し、3-0で勝利した。去就が注目を集めるMF山本理仁が今季6アシスト目で先制点を演出。5ゴール6アシストとして充実のシーズンを締めくくった。シント＝トロイデンは山本、DF谷口彰悟、DF畑大雅、FW後藤啓介の日本人4人が先発出場。すると前半24分、自陣からドリ