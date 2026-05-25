オーストラリア在住のソフトウェア開発者であるレックス・トゥンボウロ氏が、ウガンダの難民キャンプに住む友人へノートパソコンを送った経験をブログで公開しています。近所の郵便局から数週間もあれば相手に届くとトゥンボウロ氏は考えていたものの、実際には予想以上に複雑な手続きがいくつも必要だったとのことです。Shipping a Laptop to a Refugee Camp in Uganda - NotesByLex.comhttps://notesbylex.com/shipping-a-laptop