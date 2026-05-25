◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今年の巨人は開幕から若手が躍動している。阿部監督が打撃指導して即、好結果が出ることが何度もある。佐々木に神宮での試合前練習で助言すると、その日に本塁打。浦田には練習日にマンツーマンで修正ポイントを伝え、翌日に２１打席ぶり安打が出てトンネル脱出につながった。どんな教え方をしているのか。気になって聞いてみると、若手の能力を引き出すスタイルが見えてきた。「方法を伝