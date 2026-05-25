タレントの惣田紗莉渚が、元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈との２ショットを披露した。２５日までに自身のインスタグラムを更新して「先日、おじゅりちゃん のイベントにゲストで呼んでいただきました」と明かし、松井と並んでポーズを決めるショットを複数披露。「懐かしい話もたくさんできて、ファンの皆さまもあたたかくて、めっちゃ楽しかったーー本当にありがとうございました」と感謝の言葉で振り返った。この投