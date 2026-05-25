令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）、松井ケムリが25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF & ASIA）に登場した。高比良くるま（監督名義：くるま）は、短編映画『BREAK SHOT』で初めて監督・脚本を務め、ケムリも同作に出演。くる