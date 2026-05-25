中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党はきょう、ガソリン価格の引き下げ継続などを盛り込んだ緊急の経済対策を佐藤官房副長官に手渡しました。3党の政策責任者らはきょう（25日）国会内で佐藤官房副長官と面会し、イラン情勢による物価高や物流への影響に対応するための緊急提言を手渡しました。この緊急提言は3党で行ったアンケートや所属議員に寄せられた意見をもとに作成されたもので、▼ガソリンなどの価格引き下げを継続す