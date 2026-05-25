週明け２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１８１９円１２銭（２・８７％）高の６万５１５８円１９銭だった。終値として初めて６万５０００円台に乗せ、最高値を更新した。値上がりは３営業日連続。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も、５０・１１ポイント（１・２９％）高い３９４２・５７と、米国とイランの戦闘開始前の２月２７日につけた最高値を約３か月ぶりに更新した。トランプ米大統領が