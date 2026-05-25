２３日に放送されたテレビ東京系「ゴッドタン」では若手芸人による「気付いちゃったオーディション」を放送した。若手芸人が「気付いてしまった」出来事を紹介していく企画で、トップバッターの青色１号は「太田プロ若手はみんな酒井軍団」ということに気付いたとプレゼンした。太田プロには有吉弘行や劇団ひとりらがいるが、そこには気軽に「可愛がって欲しい」とは言えないとし、そんな中でも若手を可愛がってくれるのがア