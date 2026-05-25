元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストはお笑いタレントのカンニング竹山さん。訪れたのは「植野食堂」おなじみの池袋の名店「沙漠之月」。中国西北部・甘粛省出身の店主・英英さんが作る、黒酢や山椒が効いた“酸っぱ辛い”家庭料理を食べながら、カンニング竹山さんの芸人人生や料理好きになった背景に迫る。作家や文化人に愛される中国料理の名店今回２人がやってき