＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026レッドカーペットセレモニー＆オープニングセレモニー＞◇25日◇MoN Takanawa: The Museum of Narrativesアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026」が開幕した。令和ロマンの、くるま（31）が初監督作品「BREAK SHOT」を携え、レッドカーペットを歩いた。出演のサルゴリラ児玉智洋（46）森川葵