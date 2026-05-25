ヒガシマル醤油は23日、24日の両日、東京・江東区の有明ガーデンモールで、多くの人に「うどんスープ」を知ってもらおうと、体験イベント「うどんスープ試食イベント in 有明ガーデン」を開催。今回は夏本番直前ということで、「うどんスープ」でつくる豆乳そうめんをカップに入れて配布し、「うどんスープ」の新しい楽しみ方を提案。2日間で約7,000食を試食してもらった。お湯にサッと溶かすだけで、本格的な関西のうどんだし