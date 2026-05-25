今シーズンはハーヴェイ・エリオットにとって試練の一年となった。昨夏リヴァプールからレンタル移籍にてアストン・ヴィラへレンタル移籍を果たした23歳のエリオット。10試合に出場すれば完全移籍に移行する契約だったため、リヴァプールをこのまま離れると思われたが、ウナイ・エメリ監督はほとんどエリオットを起用せず。ヴィラではわずか9試合しか出場していない。買取義務の条件を満たさなかったエリオットは今夏リヴァプール