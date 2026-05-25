トッテナムはプレミアリーグ第38節でエヴァートンと対戦し1-0で勝利。プレミアリーグ残留を決めた。そんなこの一戦で残留を引き寄せる値千金のゴールを決めたのがMFジョアン・パリーニャだ。42分の同選手のゴールが決勝点となったが、パリーニャは現在バイエルンからレンタル移籍にてトッテナムに加入しており、今夏の去就が注目されている。今シーズン、パリーニャは公式戦45試合に出場して7ゴール3アシストをマーク。コンスタン