NTTとクボタ、NTTドコモの3社は、モバイル通信環境の変動が生じやすい山間部において、ロボット農機の遠隔操作や遠隔監視を安定して行うための通信技術に関する共同実証実験に成功したと発表した。実証の内容は5月27日・28日に開催される「つくばフォーラム 2026」で展示される。 今回の実証では、各回線の通信品質に基づいて複数回線を最適に制御するマルチパス通信制御技術を導入した。クボタが提供するロボット